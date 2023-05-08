Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü e Devlet üzerinden açıklanacak ancak henüz atama sonuçları için "saat kaçta açıklanacak" sorusu yanıt bulmadı, sonuçların geçtiğimiz sene olduğu gibi öğleden sonra açıklanması bekleniyor. 45 bin öğretmen ataması için sınıf öğretmenliğine 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliğine 3 bin 269 kontenjan ayrılmıştı.

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Geçtiğimiz aylarda başlayan sözleşmeli öğretmenlik atama süreci bugün açıklanacak tercih sonuçları ile sona erecek. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler 1 Eylül’den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü e Devlet sayfası üzerinden açıklanacak, saat bilgisi paylaşılmazken geçtiğimiz sene olduğu gibi sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları öğlen saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Yeni öğretmen atama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmen sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak 5 alana ilişkin, “45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı” diye konuştu.