Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB öğretmenlik atama takvimi…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihleri ne zaman yapacağını araştırıyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs’ta açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik için sınava katılan adayların beklediği mülakat sonuçları e Devlet sayfasında açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ardından tercih işlemleri Mayıs ayının 2’si ile 6’sı arasında gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Yeni öğretmen atama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alındı.

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınav sonuçları da e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.