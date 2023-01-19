Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Karneler için kısa bir süre kala takdir teşekkür hesaplama yapan öğrenciler belgeyi kaç puanla alabileceğini araştırıyor. Takdir teşekkür hesaplama not ortalaması 70 olan öğrenciler için yapılıyor ve 70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi alabiliyor.

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Takdir teşekkür karnelerin yanında derslerinde başarı gösteren milyonlarca öğrenciye verilecek. Derslerinde üstün başarı gösterip başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ve üzeri aralığında olan öğrenciler teşekkür ve takdir belgesi alabiliyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.