Tatil bitti, ders zili çaldı

16 Haziran'da kapanan okullar açıldı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci sabah saatlerinde ders başı yaptı.

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.



İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.



Ülkenin dört bir yanında, sabahın erken saatlerinde okullarına gelen milyonlarca öğrenci, töreninin ardından sınıflarında derse başladı.



Veliler de tören öncesinde öğrencilere okul bahçelerinde eşlik etti.