Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) sonuçları açıklandı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, YÖS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek
Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra gerçekleştirilen 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (TR-YÖS) sonuçları erişime açıldı.
YÖS SONUÇLARI AÇIKLANDI
29 Ocak 2023 tarihinde uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2023-TR-YÖS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
YÖS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Şubat 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
6 AYRI DİLDE 80 SORU
Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulurken sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirildi.
ÖSYM Başkanı Ersoy, “TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.” dedi.