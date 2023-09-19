Türkiye’nin yüzyılı tablosu: Enkazdan saçılan asbest… Deprem bölgesinde eğitim çilesi

Şanlıurfa’da, kapısında kilit asılı ve durumu içler acısı bir okulun öğrencileri eğitim haklarını istiyor. Adıyaman’da ise kaldırılmayan enkazlardan çıkan asbest öğrencilerin sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor.

Ahmet KAYA

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14 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin yüzde 51.76, AKP'nin ise yüzde 43.20 oranında olmak üzere toplamda yüzde 94.95 oy, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ise yüzde 95.76 oy alarak seçildiği Harran'ın Sıralı Köyü'nde, geçtiğimiz yıl yaşanan eğitim sıkıntısı bu yıl okulun kapanmasıyla daha da büyüdü.

Geçtiğimiz yıl, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın okulun ana sınıfı öğrencilerinin içler acısı durumunu sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, burası onarıldı. Ancak bu yıl okul tamamıyla kapısına kilit vurularak kapatıldı.

TÜRKİYE’NİN YÜZYILINDA OKULUN KAPISINA KİLİT VURULDU

Bu yıl okul çağında yaklaşık 30 çocuğun bulunduğu Sıralı Köyü İlkokulu'nun kapısına kilit vuruldu.

Durumu içler acısı olan ve yaz döneminde gerekli tadilat yapılmayan okullarının açılmasını sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, öğretmen ataması yapılmaması nedeniyle derslere başlayamadı. Öğrenciler okullarının önünde toplanarak, “Okumak istiyoruz. Eğitim hakkımız verilsin” diye seslendi.

“İNSAN DEĞİL, HAYVAN BARINAMAZ”

Sıralı İlkokulu'nun içler acısı durumunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan eski AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilal Tekatlı, adı Ensar Vakfı yurtlarındaki cinsel istismardan soruşturma geçiren Asım Sultanoğlu'nun müdürlük yaptığı Şanlıurfada eğitimin halinin içler acısı olduğunu, birçok okulun eğitime başlayamadığını belirterek şunları ifade etti:

-Burası Şanlıurfa Harran'da Sıralı İlkokulu. Ne yazık ki burası bir eğitim yuvası. İktidarın kalesi olan ilçede köy ilkokulu.

-Fotoğraflardan anlaşılacağı üzere, bırakın insanı hayvan bile burada barınamaz. Büyük desteği alınan ve hakir görülen bir halka reva görülen bir tablo. Eğitim başladı ama okul kapalı neden mi?

-Öğretmen yok, hazırlık yok, il ve ilçe müdürü ortada yok. Zaten sorsan okulun yerini de bilmezler.

-Urfa’nın ihtiyacı var diye gönderilen şaibeli il milli eğitim müdürünün 2023 yılı mesajı süslü ve hayaldi. Hayaller Avrupa gerçekler Afrika.

“DEPREM ÖLDÜRMEDİ, ASBEST ÖLDÜRECEK”

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde büyük can kaybının yaşandığı Adıyaman'da ise kaldırılmayan enkazların çevreye saçtığı asbest, hem vatandaş hem de öğrencilerin sağlığını tehdit ediyor.

Kanserojen özelliği bulunan enkazlardan çevreye yayılan asbestin yol açtığı tehlikeye dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Salıcı, toz bulutunda yürüyen öğrencilerin görüntüsünü paylaşarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sosyal medya hesabından, “Okul çıkışı öğrencilerin maruz kaldığı ortam. Depremden ölmeyen insanlar asbestten ölecek. Halk olarak bizler mi bu sorunu çözeceğiz, yoksa oy verip seçtiklerimiz mi çözecek? Sayın bakanım burada burada ciddi bir sağlık sorunu mevcut. Ben hekim olarak duyarsız kalmayacağınızı düşünüyorum. Ve sizden Adıyaman halkı adına yardım talep ediyorum” çağrısında bulundu.