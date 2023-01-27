TUS başvurusu başladı: TUS sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve 2023-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurusu 27 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TUS sınavı başvuru ücreti 310 lira olarak belirlendi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, TUS başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

TUS BAŞVURU EKRANI

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 27 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 310,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 310,00 TL

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.