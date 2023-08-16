Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Ders ücreti karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu birçok ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nde başladı. Genellikle Temmuz ile Ağustos ayları arasında yapılan ücretli öğretmenlik başvurusu önce e Devlet üzerinden, onaylamanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılıyor.

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2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında yapılacak öğretmen görevlendirmeleri için başvurular ilçe Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Öğretmenler birçok ilçede iki aşamalı olarak yapılan başvuru için öncelikle e-Devlet sayfasını, ardından ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ediyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvurusu için tarihler il il, ilçe ilçe farklılık gösterse de genellik Temmuz ile Ağustos ayı içerisinde gerçekleştiriliyor.

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman yapılacağı hakkında bilgi almak isteyen öğretmenlerin görev aldıkları ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüğü sitesini ya da müdürlük binasının ziyaret etmesi gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Süreç her ilçede farklı ilerleyebilir ancak genel olarak şu şekilde;

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında yapılacak öğretmen görevlendirmeleri için başvurular e-Devlet başvuru ekranından ve Müdürlüğün adresinden elektronik olarak alınacaktır.

Görev almanız durumunda ve hangi okula görevlendirildiğiniz size iletildikten SONRA istenilen belgeler ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)