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Üniversite harçları ne kadar oldu?

Üniversite harçları zamlandı, üniversitede eğitim görecek öğrenciler harç ücretini bu yıl yüzde 61 zamlı ödeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tıp fakültesi harç ücreti 961 liradan 1573 liraya, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 509 liradan 833 liraya çıkarıldı.

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Üniversite harçları ne kadar oldu?

Üniversite harçları da zam yağmurundan etkilenerek arttı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı yüzde 61 oranında zamlandı.

ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Cumhrubaşkanı kararı ile yeni öğrenim döneminde geçerli olacak olan üniversite harçları şu şekilde;

OkulÖdeme Ücreti
Tıp Fakülteleri1573
Diş Hekimliği1316
Veterinerlik1029
Pilotaj1252
Bilgisayar1032
İnşaat1032
Mimarlık1032
Güzel Sanatlar841
Fen Edebiyat757
Hukuk833
İktisat833
İşletme833
İlahiyat757
Eğitim757
Yabancı Dil757
İletişim757
Açık Öğretim172
Konservatuvar1568
Turizm507

Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim harç ücretleri ise şu şekilde;

OkulHarç Ücreti
Veterinerlik5683
Pilotaj11,368
Bilgisayar4070
İnşaat4070
Mimarlık4070
Fen Edebiyat3411
Hukuk3076
İktisat3076
İşletme3076

BAŞKA ÜCRET ALINAMAYACAK

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.

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