Üniversite harçları ne kadar oldu?

Üniversite harçları zamlandı, üniversitede eğitim görecek öğrenciler harç ücretini bu yıl yüzde 61 zamlı ödeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tıp fakültesi harç ücreti 961 liradan 1573 liraya, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 509 liradan 833 liraya çıkarıldı.

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Üniversite harçları da zam yağmurundan etkilenerek arttı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı yüzde 61 oranında zamlandı.

ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Cumhrubaşkanı kararı ile yeni öğrenim döneminde geçerli olacak olan üniversite harçları şu şekilde;

Okul Ödeme Ücreti Tıp Fakülteleri 1573 Diş Hekimliği 1316 Veterinerlik 1029 Pilotaj 1252 Bilgisayar 1032 İnşaat 1032 Mimarlık 1032 Güzel Sanatlar 841 Fen Edebiyat 757 Hukuk 833 İktisat 833 İşletme 833 İlahiyat 757 Eğitim 757 Yabancı Dil 757 İletişim 757 Açık Öğretim 172 Konservatuvar 1568 Turizm 507

Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim harç ücretleri ise şu şekilde;

Okul Harç Ücreti Veterinerlik 5683 Pilotaj 11,368 Bilgisayar 4070 İnşaat 4070 Mimarlık 4070 Fen Edebiyat 3411 Hukuk 3076 İktisat 3076 İşletme 3076

BAŞKA ÜCRET ALINAMAYACAK

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.