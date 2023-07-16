Üniversite harçları ne kadar oldu?
Üniversite harçları zamlandı, üniversitede eğitim görecek öğrenciler harç ücretini bu yıl yüzde 61 zamlı ödeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tıp fakültesi harç ücreti 961 liradan 1573 liraya, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 509 liradan 833 liraya çıkarıldı.
Üniversite harçları da zam yağmurundan etkilenerek arttı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı yüzde 61 oranında zamlandı.
ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?
Cumhrubaşkanı kararı ile yeni öğrenim döneminde geçerli olacak olan üniversite harçları şu şekilde;
|Okul
|Ödeme Ücreti
|Tıp Fakülteleri
|1573
|Diş Hekimliği
|1316
|Veterinerlik
|1029
|Pilotaj
|1252
|Bilgisayar
|1032
|İnşaat
|1032
|Mimarlık
|1032
|Güzel Sanatlar
|841
|Fen Edebiyat
|757
|Hukuk
|833
|İktisat
|833
|İşletme
|833
|İlahiyat
|757
|Eğitim
|757
|Yabancı Dil
|757
|İletişim
|757
|Açık Öğretim
|172
|Konservatuvar
|1568
|Turizm
|507
Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim harç ücretleri ise şu şekilde;
|Okul
|Harç Ücreti
|Veterinerlik
|5683
|Pilotaj
|11,368
|Bilgisayar
|4070
|İnşaat
|4070
|Mimarlık
|4070
|Fen Edebiyat
|3411
|Hukuk
|3076
|İktisat
|3076
|İşletme
|3076
BAŞKA ÜCRET ALINAMAYACAK
Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.