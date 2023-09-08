Üniversite öğrencileri için deprem kararları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler, diğer illerdeki devlet üniversitelerine geçebilecek. YÖK, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirlerdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önüne aldı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler, diğer illerdeki devlet üniversitelerine geçebilecek. Yükseköğretim Kurulu, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirlerdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önüne aldı.

Bu illerde okuyan ve uzaktan öğretim veya yüz yüze eğitim görecek öğrencilerden talep edenlere, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapabilmeleri'' hakkı verildi.

Bu kapsamda geçiş yapacak öğrenciler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak diğer illerdeki devlet üniversitelerine başvuru yapabilecekler. Talep halinde eğitim öğretim süresine dahil edilmeden bir yıl kayıt dondurma hakkı da tanınacak

Öğretmenlik uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrenciler ise talepleri halinde bu derse bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekler veya sadece bu ders için başka illerdeki üniversitelere özel öğrencilik başvurusu yapabilecekler.