Üniversiteler tatil mi, açılacağı tarih ertelendi mi?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle üniversiteler eğitime ara vermeyi sürdürecek. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), "Bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi" açıklamasında bulundu.

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Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle 10 il ileri düzeyde etkilendi. Yaşamın her alanını etkileyen deprem nedeniyle eğitimi de vurdu. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre üniversitelerin açılacağı tarih ertelendi.

ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHLERİ ERTELENDİ

YÖK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

• Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

• Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

• Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.