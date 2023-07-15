Bir zam da öğrenci katkı payına
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 961 liradan 1573 liraya, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 509 liradan 833 liraya çıkarıldı.
2023-2024 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Ekonomik krizden katkı payları da nasibini aldı.
Diş hekimliği fakültelerindeki öğrencilerin ödeyeceği para 804 liradan 1316 liraya, mühendislik ve mimarlık fakültelerinde okuyanların ödeyeceği katkı payı 630 liradan 1032 liraya çıkarıldı. İşletme fakültelerinde okuyan öğrencilerin katkı payı ise 509 liradan 833 liraya çıkarıldı.
Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakülterelerinde öğrencilerden alınacak para 3 bin 471 liradan 5 bin 683 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 2 bin 486 liradan 4070 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde bin 879 liradan 3 bin 76 liraya yükseldi.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki okullar şöyle:
Tıp fakülteleri: 1573
Diş hekimliği: 1316
Veterinerlik: 1029
Pilotaj: 1252
Bilgisayar: 1032
İnşaat: 1032
Mimarlık: 1032
Güzel Sanatlar: 841
Fen Edebiyat: 757
Hukuk: 833
İktisat: 833
İşletme: 833
İlahiyat: 757
Eğitim: 757
Yabancı Dil: 757
İletişim : 757
Açık Öğretim: 172
Konservatuvar: 1568
Turizm: 507
UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM
Veterinerlik: 5683
Pilotaj: 11,368
Bilgisayar: 4070
İnşaat: 4070
Mimarlık: 4070
Fen Edebiyat: 3411
Hukuk: 3076
İktisat: 3076
İşletme: 3076
BAŞKA ÜCRET ALINAMAYACAK
Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.