Bir zam da öğrenci katkı payına

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 961 liradan 1573 liraya, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 509 liradan 833 liraya çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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2023-2024 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Ekonomik krizden katkı payları da nasibini aldı.

Diş hekimliği fakültelerindeki öğrencilerin ödeyeceği para 804 liradan 1316 liraya, mühendislik ve mimarlık fakültelerinde okuyanların ödeyeceği katkı payı 630 liradan 1032 liraya çıkarıldı. İşletme fakültelerinde okuyan öğrencilerin katkı payı ise 509 liradan 833 liraya çıkarıldı.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakülterelerinde öğrencilerden alınacak para 3 bin 471 liradan 5 bin 683 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 2 bin 486 liradan 4070 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde bin 879 liradan 3 bin 76 liraya yükseldi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki okullar şöyle:

Tıp fakülteleri: 1573

Diş hekimliği: 1316

Veterinerlik: 1029

Pilotaj: 1252

Bilgisayar: 1032

İnşaat: 1032

Mimarlık: 1032

Güzel Sanatlar: 841

Fen Edebiyat: 757

Hukuk: 833

İktisat: 833

İşletme: 833

İlahiyat: 757

Eğitim: 757

Yabancı Dil: 757

İletişim : 757

Açık Öğretim: 172

Konservatuvar: 1568

Turizm: 507

UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM

Veterinerlik: 5683

Pilotaj: 11,368

Bilgisayar: 4070

İnşaat: 4070

Mimarlık: 4070

Fen Edebiyat: 3411

Hukuk: 3076

İktisat: 3076

İşletme: 3076

BAŞKA ÜCRET ALINAMAYACAK

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.