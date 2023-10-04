Uzman öğretmenlik sınav başvurusu için son gün: Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı online olacak

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvurusu 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da sona eriyor. Sınav başvurusu “https://mebbis.meb.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirilecek ve öğretmenler 530 lira başvuru ücreti ödeyecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023’te 10.00 - 13.00 saatleri arasında online olarak yapılacak.

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Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınavlar, yılda bir defa yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 19 Kasım’da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvurular, 25 Eylül-4 Ekim’de yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE OLACAK

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023’te Türkiye saati ile 10.00 – 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Takvime göre uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları 25 Eylül-04 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuruları elektronik ortamda https://mebbis.meb.gov.tr üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Öğretmenler ve uzman öğretmenler, “https://mebbis.meb.gov.tr” adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim’de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Sınav için başvuru ücreti, 530 lira olacak.

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuruları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023’te yapılacak.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.