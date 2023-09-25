Uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvurusu 25 Eylül ile 04 Ekim 2023 tarihleri arasında “https://mebbis.meb.gov.tr” adresi üzerinden alınacak. Uzman öğretmenlik sınavı başvurusu yapmak isteyen öğretmenler 530 lira başvuru ücreti ödeyecek. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavını kapsayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023’te gerçekleştirilecek.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınavlar, yılda bir defa yapılacak. Uzman öğretmenlik sınavına başvuru, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulanan öğretmenler tarafından yapılabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvurular, 25 Eylül-4 Ekim'de yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Takvime göre uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları 25 Eylül-04 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuruları elektronik ortamda https://mebbis.meb.gov.tr üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Öğretmenler ve uzman öğretmenler, “https://mebbis.meb.gov.tr” adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Sınav için başvuru ücreti, 530 lira olacak.

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuruları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde yapılacak.

Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek.

5'er seçenekli 100 sorunun sorulacağı sınavın süresi 150 dakika olacak.

Adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te “http://www.meb.gov.tr” internet adresinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023'ten itibaren “http://www.meb.gov.tr”, “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinden ilan edilecek.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.