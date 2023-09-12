Veliler büyük sıkıntıda, yüzde 654 arttı!

20 milyondan fazla öğrenci okula başladı. Okula başlama maliyeti son dört yılda okul öncesinde yüzde 654,36, ilkokulda yüzde 493,8, ortaokulda yüzde 450,5, lisede yüzde 486,4 arttı.

Başak KAYA

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İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen için eğitim öğretim yılı başladı. Okula başlama maliyetleri gittikçe katlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, iktidarın eğitime ayırdığı bütçe küçüldükçe ailelerin yükünün arttığını belirterek, okula başlama maliyetinin son dört yılda okul öncesinde yüzde 654,36, ilkokulda yüzde 493,8, ortaokulda yüzde 450,5, lisede yüzde 486,4 arttığını belirtti.

Karabıyık düzenlediği basın toplantısında okula başlamada ekonomik maliyetin son 4 yılda geldiği noktayı piyasadaki 137 ürünün gerçek fiyatları üzerinden yapılan araştırmayı açıkladı ve sorunları şöyle sıraladı:

DEVLET KISTIKÇA, VATANDAŞA BİNİYOR

– Eğitime erişimde karşımıza en fazla çıkan sorun okul kayıtları, kalabalık sınıflar, okula ulaşım, okul malzemelerinin edinilmesi, barınma ve beslenme gibi sorunlardır. Nitelikle ilgili sorunlar ise, eğitimin amaçları, eğitim programları, öğretim teknikleri, ölçme ve değerlendirme, okullarda kullanılan eğitim teknolojileri, merkezi sınavlar…

– MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılında yüzde 17.18 iken bu oran 2023 yılında 9.18' e geriledi. MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı bu yılki gerilemeyle yüzde 9.64’e düştü. Devlet eğitime ayırdığı bütçeyi kıstıkça vatandaşlara yük biniyor.

– Velilerden para isteniyor. Aynen şöyle deniyor velilere” Çocuklarınızın temiz bir tuvalete girmesini istiyorsanız temizlik hizmetleri için personele ihtiyacımız var, sizden aldığımız para ile bunu sağlayacağız.”

TEMİZLİK GÖREVLİSİ YOK

– Okullarda temizlik görevlisi yok, güvenlik yok bu ihtiyaçlar karşılanmıyor, büyük okullarda birkaç personel, onlar da yeterli sayıda değil, küçük okullarda o da yok.

– Sözleşmeli ücretli öğretmen uygulamaları devam ediyor. 1 milyon ataması yapılmayan öğretmen var ancak, MEB boş geçen dersleri ücretli öğretmenler ile doldurmayı başarı olarak görüyor, sorun olarak görmüyor.

AYNI İŞ FARKLI ÜCRET

– Ücretli öğretmenler asgari ücretin altında gelir elde ediyor, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Öğretmenlerimiz bu sorunlarıyla uğraşırken nitelikli eğitim nasıl olacak? Yeni uygulamayla öğretmenlik mesleği 4 gruba ayrıldı. Aynı işi yapan öğretmenlere farklı ücret veriyorlar.

– Ulaşım ayrı bir sorun. Eğitim zorunlu ise okula ulaşım hakkı söz konusudur. Bunu da devlet sağlamalıdır, desteklemelidir.

AKP-MHP REDDETTİ

– En önemlisi beslenme çantası, nasıl doldurulacak, vatandaş enflasyona yenik düştü, alım gücü geriledi, her şey iyiymiş gibi gösterilirken mutfaklarda yangın var. Evdeki koşullar zor, yoksulluk, yoksunluk, okulda öğle yemeği var mı, bırakın yemeği sağlıklı bir su var mı?

– En az bir öğün yemek verilsin teklifimiz Meclis'te AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Beslenme çantasının maliyeti en az günlük 50 TL, haftanın 5 günü var. 3 çocuğu varsa çarpı 3, nasıl olacak?

OKULA BAŞLAMA MALİYETLERİ

– Okul öncesi düzeyde 2019'a göre 2022'de yüzde 285,26, 2023'te yüzde 654,36 arttı.

– İlkokul düzeyinde 2019'a göre 2022'de yüzde 316, 2023'te yüzde 493,8 arttı.

– Ortaokul düzeyinde 2019'a göre 2022'de yüzde 304,1, 2023'te yüzde 450,5 arttı.

– Lise düzeyinde 2019'a göre 2022'de yüzde 286,8, 2023'te yüzde 486,4 arttı.

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