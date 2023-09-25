VGM burs başvuru ne zaman? Tarihi duyurdular…

VGM burs başvuru tarihleri açıklandı ancak sadece VGM ortaöğretim bursu için başvuru tarihleri paylaşıldı. VGM üniversite burs başvuru tarihleri ise 2023 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek. VGM ortaöğretim burs başvurusu 01 Ekim 2023 tarihinde başlayacak, 15 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2023 eğitim bursuna dair açıklamalar geldi. Eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan olan VGM bursu için başvuruları tarihi yaklaştı.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Ortaöğrenim Bursu: 01 Ekim 2023 – 15 Ekim 2023

VGM Yükseköğrenim Bursu: Henüz kesinleşmedi.

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: Henüz kesinleşmedi.

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlendi.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.