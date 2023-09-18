VGM burs başvurusu ne zaman, kimlere verilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu, Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız olarak veriliyor. VGM burs başvurusu tarihleri henüz açıklanmadı ancak üniversite öğrencileri için kasım ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

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VGM bursu, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerine devam etmelerinde önemli bir destek sağlıyor. Eğitim hayatına devam eden öğrencilerin ekonomilerine destek sağlayacak 2023 VGM burs başvurusu tarihlerinin www.vgm.gov.tr üzerinden yayınlanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Burs tarihleri henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yılın tarihleri baz alındığında ortaöğretim öğrencileri için ekim ayının ikinci haftası, üniversite öğrencileri için kasım ayının ilk haftasında VGM burs başvurusunun başlaması bekleniyor.

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim öğrencilerine aylık 500 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 1250 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 1250 TL burs verildi. Bu yılın burs ücretleri henüz açıklanmadı ama burs miktarında artışa gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz başvuru şartları açıklanmadı ancak geçtiğimiz sene VGM burs başvuru şartları şu şekilde idi;

“Başvuruları başlayan VGM burs başvurularını sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilerin gerçekleştiremeyeceği duyuruldu.”