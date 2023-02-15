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YDS başvuru işlemleri başladı: YDS başvuru ücreti ne kadar?

Yabancı dil alanındaki yetkinliklerini belgelendirmek isteyenlerin katılacağı YDS başvurusu başladı. YDS başvurusu, 15-27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak işlemler için YDS başvuru ücreti olarak 185 lira yatırılacak.

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YDS başvuru işlemleri başladı: YDS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS başvuru süreci başladı. Sınava başvurular bugün itibariyle başladı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan 2023 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

YDS BAŞVURU EKRANI

YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınava başvurular, 15-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS – 1 için başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi.

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