YDS başvuru işlemleri başladı: YDS başvuru ücreti ne kadar?
Yabancı dil alanındaki yetkinliklerini belgelendirmek isteyenlerin katılacağı YDS başvurusu başladı. YDS başvurusu, 15-27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak işlemler için YDS başvuru ücreti olarak 185 lira yatırılacak.
ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS başvuru süreci başladı. Sınava başvurular bugün itibariyle başladı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan 2023 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.
YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Sınava başvurular, 15-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.
YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS – 1 için başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi.