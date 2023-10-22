YDS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YDS kaç dakika?
ÖSYM tarafından yılda 2 kez yapılan, yabancı dil bilgisini ölçen YDS, 22 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu yıl ikinci kez yapılan YDS saat 10.15'de başlayacak, 180 dakika sürecek. Saat 13.15'te bitecek olan YDS Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için yapılacak.
22 Ekim Pazar günü uygulanacak olan YDS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların YDS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.
YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
YDS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre YDS 22 Ekim Pazar tarihinde yapılacak.
YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Yabanı Dil Sınavı için adayların sınavı saat 10.15’de başlayacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YDS NE KADAR SÜRECEK?
YDS sınavında adaylara 180 dakika süre verilecek.