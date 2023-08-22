YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı
8–14 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-YDUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden YDUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilir.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YDUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları sonuç sayfasından sorgulayabilecek.
ÖSYM BİLGİ SAYFASI
YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.