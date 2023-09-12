YKS ek tercih başladı: YKS ek tercih kılavuzu ve kontenjanları yayında

YKS ek tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde alınmaya başladı. Adaylar YKS ek tercih 12 Eylül 2023 Salı günü ile 17 Eylül 2023 Pazar günleri arasında yapabilecek olup 163 bine yakın kontenjan için tercihte bulunacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar YKS tercih kılavuzunda yer alan esaslara ve kontenjanlara göre tercih yapabilecek ve 50 lira başvuru ücreti ödeyecek.

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YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. YKS ek yerleştirme tercihleri, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmayıp, merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans programları ile lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.

YKS EK TERCİH BAŞLADI

YKS ek tercih için ÖSYM tarih bilgisi paylaştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS ek tercih başvuru işlemleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında, yayınlanan ek tercih kılavuzuna göre yapılacak.

ADAYLAR 163 BİN KİŞİLİK KONTENJAN İÇİN TERCİH YAPABİLECEK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için ek yerleştirme sürecinde, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ile depremzedeler için ayrılan kontenjanlar da dahil 163 bine yakın kontenjan için tercihte bulunabilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59’a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.