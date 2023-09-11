YKS ek tercih ne zaman başlıyor belli oldu! Ek tercih kılavuzu yayınlandı…

YKS ek tercih ne zaman başlayacak ÖSYM tarafından açıklandı, ayrıca ek tercih kılavuzu da adaylar için erişime açıldı. YKS ek tercih 12 Eylül Salı ile 17 Eylül Pazar tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. YKS ek tercih ücreti için adaylar banka hesabına 50 lira ödeyecek.

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ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerin yanında ek tercih kılavuzu da bugün yayınlandı. Kılavuzda bölümlere göre başvurulabilecek boş kontenjanlar yer alıyor. Ek yerleştirmede, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan adayın yerleştirilmesi beklenmiyor.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAR?

YKS ek tercih için ÖSYM tarih bilgisi paylaştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS ek tercih başvuru işlemleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında, yayınlanan ek tercih kılavuzuna göre yapılacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.