YKS ek tercih ne zaman, ek tercihler ücretli mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan bir yerleştirme olan YKS ek tercih önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. YKS ek tercih yapmak isteyen adaylar 50 lira ücret ödeyecek.

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ÖSYM, YKS ek tercihler için henüz tarih bilgisi paylaşmadı ancak geçtiğimiz senelerin tarihleri göz önüne alındığında, ek tercihlerin gelecek hafta başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, henüz YKS ek tercihler için tarih açıklamadı. Fakat geçtiğimiz senelerin ek yerleştirme tarihleri 2023 yılı için ipucu veriyor.

Geçtiğimiz yıl üniversite kayıtları 26 Ağustos günü tamamlandı, ek yerleştirme ise 7 Eylül günü başladı.

Bu yıl ise üniversite kayıtları 1 Eylül günü sona erdiği için YKS ek tercihlerinin gelecek hafta başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.