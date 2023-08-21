YKS ek tercih ne zaman, ücreti ne kadar?

Üniversite yerleştirme sonuçları sonrası herhangi bir üniversitenin programına yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih fırsatı sunulacak. ÖSYM, YKS ek tercih ne zaman yapılacak hakkında bilgi paylaşmadı ancak 28 Ağustos ile 1 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar üzerinden yapılacak. YKS ek tercih dönemi için adaylardan 50 lira ücret talep edilecek.

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Üniversitede eğitim görmek isteyen ancak YKS tercih sonuçları ardından bir yere yerleştirilmeyen adaylar ek tercih için bekleyecek. ÖSYM henüz YKS ek tercih tarihlerini paylaşmadı ancak üniversite kayıt tarihleri süreç hakkında ipucu veriyor.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAR?

YKS ek tercih için ÖSYM tarih bilgisi paylaşmadı ancak kontenjan sayısının belirlenmesi için üniversite kayıtlarının tamamlanması gerekecek, bu sebeple YKS ek tercihleri 1 Eylül 2023 tarihinden sonra başlayacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.