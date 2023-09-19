YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek yerleştirme sonuçları için ipucu veren tarih…

YKS ek tercih işlemleri tamamlandı, adaylar sonuçları beklemeye başladı. Ek yerleştirme açıklanmasıyla toplam 162 bin 980 kişilik kontenjan için kayıt hakkı kazanılacak. ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için tarih bilgisi paylaşmadı ancak 22 Eylül ile 26 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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YKS ek tercih için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Henüz bir bölüme yerleştirilmeyen binlerce aday, yeni açılan ya da kapasitesi dolmayan bölüme aldıkları puana göre yerleştirilecek. Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilecek.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için tarih bilgisi paylaşmadı ancak geçtiğimiz senelerde sonuçlar 1 hafta içerisinde erişime açıldı.

YKS ek tercih sonuçlarının 22 Eylül ile 26 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

ADAYLAR 163 BİN KİŞİLİK KONTENJAN İÇİN TERCİH YAPTI

Şehit ve gazi yakını, depremzede ile 34 yaş üstü kadın ek kontenjanları hariç tutulduğunda, bu yıl herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için 150 bin 119 ek kontenjan bulunuyor.

Bunun yanında şehit ve gazi yakını ek kontenjanı 3 bin 236, depremzede ek kontenjanı 2 bin 621 ve 34 yaş üstü kadın kontenjanı 7 bin 4 olmak üzere 12 bin 861 ek kontenjan mevcut. Bu kontenjanlar dahil edildiğinde YKS için adaylar, verilen ikinci şans döneminde toplam 162 bin 980 ek kontenjan için tercihte bulundu.

GEÇEN SENE YÜZDE 99,8’İ DOLMUŞTU

Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 adayın başvuru yaptığı YKS’ye bu yıl yüzde 9’a yakın artışla 3 milyon 527 bin 443 aday başvurmuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ikamet eden öğrenciler için yaşadıkları ildeki üniversitelerde 24 bin 677 ek kontenjan ayrıldı. Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara, devlet yükseköğretim kurumlarında da yaklaşık 21 bin ek kontenjan verildi.

Şehit ve gazi yakınları için bu yıl ilk defa vakıf yükseköğretim kurumlarında 3 bin 774 kontenjan ayrıldı.

Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında (açıköğretim hariç) toplam kontenjan bu yıl 923 bin 411 olmuştu. Söz konusu kontenjanlara bu yıl 898 bin 24 aday yerleşti. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi arttı.

34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmişti.