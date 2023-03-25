YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite sınavına girmek isteyen öğrenciler YKS geç başvuru günün araştırıyor. Son şansı kaçırmak istemeyenler için YKS geç başvuru 27 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak. Sınavlara geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak yatırılıyor ancak YKS 2023 yılı kılavuzunda artırımlı başvuru ücreti bilgisi bulunmuyor, adayların her bir sınav için 115 lira yatırması gerekecek.

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YKS başvuruları yapamayan öğrenciler için geç başvuru tarihini araştırıyor. Çok sayıda öğrenci YKS geç başvuru ile ne kadar sınav ücreti ödeyeceğini merak ediyor. Peki, 2023 YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YKS başvuru ve sınav tarihleri…

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuru tarihi olarak 27 Mart-3 Nisan belirlendi. Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 115 TL ücret ödeyecek.

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak.

4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

Ayrıca deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVINA KATILMAK GEREKİYOR

2023-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından uygulanacak olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2023-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekecek.