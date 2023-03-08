YKS başvuru kılavuzu yayınlandı: YKS başvuru ücreti ne kadar, YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvuru işlemleri kılavuz yayınlanmasıyla başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak, YKS başvurusu 8-23 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. YKS sınav başvuru ücreti (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 lira olarak belirlenirken, deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

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Öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversiteyi belirleyeceği YKS'de başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alınmaya başlandı. Adaylar hayatlarını şekillendirecek sınav olan YKS'ye nasıl başvurulur, başvuru ücret ne kadar gibi soruların yanıtlarını arıyor.

YKS BAŞVURU EKRANI

YKS BAŞVURU KILAVUZU

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS'NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 8-23 Mart 2023 arasında yapılabilecek.

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.