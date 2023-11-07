YKS ne zaman? YKS tarihi ÖSYM tarafından açıklandı
2023-2024 eğitim öğretim yılında liseden mezun olacak veya mezun olan kişilerin katılabilecek YKS için "ne zaman?" sorusu yanıt buldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024, YKS AYT ve YDT oturumları ise 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Her yıl üniversite çağındaki milyonlarca gencin katıldığı YKS için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar gözünü YKS sınav tarihine çevirdi. 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitesinde yer alıyor.
2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM BİLGİ SAYFASI
YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?
YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024'de, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024'de yapılacak.
YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
YKS başvurusu 1 Şubat 2024 Perşembe günü başlayacak, 26 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek.
YKS geç başvurusu 5 Mart ile 7 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.