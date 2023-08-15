YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM sonuç sayfasında…

YKS tercih sonuçları için kritik haftaya girildi, adaylar yerleştirme sonucu için sık sık ÖSYM sayfasını ziyaret ediyor. YKS tercih sonuçları için tarih bilgisi paylaşmayan ÖSYM'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi 15 Ağustos 2023 ile 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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YKS tercih sonuçları, sınava katılan ve elde ettikleri puanlara göre üniversite bölümlerini yazan öğrenci adayları tarafından bekleniyor. Üniversite kayıtları için 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerini duyuran ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını bu tarihten önce açıklayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için merak edilen tarih ÖSYM tarafından paylaşılmadı ancak geçtiğimiz sene tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 10 gün sonra sonuçlar açıklandı.

2023 yılında üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 15 Ağustos – 18 Ağustos tarihi aralığında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

YKS tercihlerinizi tamamlamanın ardından tercih süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.