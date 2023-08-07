YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

YKS tercih sonuçları için araştırma başvuru için son gün olan 8 Ağustos Salı günün yaklaşmasıyla hız kazandı. ÖSYM, YKS tercih sonuçları tarih bilgi paylaşmadı ancak geçtiğimiz sene göz önüne alındığında 14 Ağustos 2023 ile 18 Ağustos 2023 tarih aralığında açıklanma ihtimali yüksek görülüyor.

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YKS tercih sonuçları adayların önümüzde eğitim döneminde öğrenim görecekleri üniversite ve programı belirleyecek. ÖSYM henüz tercih sonucu için açıklamada bulunmadı ancak geçtiğimiz senelerdeki açıklama tarihleri adaylara ipucu veriyor. YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından kayıt ve ek tercih süreci başlayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için henüz tarih açıklanmadı ancak geçtiğimiz sene tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 10 gün sonra sonuçlar açıklandı.

2023 yılında üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14 Ağustos – 18 Ağustos tarihi aralığında açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı, 8 Ağustos 2023 salı günü sona erecek.

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

YKS tercihlerinizi tamamlamanın ardından tercih süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

TÜM ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS NEDİR , NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları