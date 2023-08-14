YKS tercih sonuçları, ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarafından bugün açıklanır mı?

YKS tercih sonuçları için heyecan dorukta, tercihlerini yapmış olan adaylar, sonuçları öğrenerek gelecekleri hakkında daha net bir vizyon oluşturmayı bekliyor. ÖSYM henüz YKS tercih sonuçları için tarih duyurmadı ancak geçmiş yıllardaki açıklanma tarihleri baz alındığında 14 Ağustos 2023 ile 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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Yüzbinlerce genç üniversite hayatlarını şekillendirecek tercihleri tamamlarken YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük bir merak konusu haline geldi. Bu süreçte adaylar, sonuçları ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden ve cep telefonlarına gelen bildirimler ile öğrenebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS’ya dair tercih sonuçları için henüz tarih açıklanmadı ancak YKS’nin ÖSYM tarafından geçtiğimiz sene tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 10 gün sonra sonuçlar açıklandı.

2023 yılında üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14 Ağustos – 18 Ağustos tarihi aralığında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

YKS tercihlerinizi tamamlamanın ardından tercih süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.