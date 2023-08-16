YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sayfasında…

YKS tercih sonuçları için kritik bir haftaya girildi, adaylar yerleştirme işlemi için sık sık ÖSYM sayfasını kontrol ediyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) henüz tarih bilgisi vermedi ancak geçmiş yıllar sonuçların açıklanmasının yakın olduğuna işaret ediyor. Tercih sonuçlarının 16 Ağustos 2023 ile 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci sona erdi ve binlerce öğrenci sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylar, sonuçları öğrenmek ve geleceklerine yön vermek adına ÖSYM sayfasını sürekli ziyaret ediyor. Geçmiş yılların deneyimleri, sonuçların bu hafta yayınlanmasının büyük bir olasılık olduğunu gösteriyor. Heyecan dorukta ve sonuçların yakın zamanda açıklanacağına dair beklentiler yükseliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları için merak edilen tarih ÖSYM tarafından paylaşılmadı ancak geçtiğimiz sene tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 10 gün sonra sonuçlar açıklandı.

2023 yılında üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 16 Ağustos – 18 Ağustos tarihi aralığında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

YKS tercihlerinizi tamamlamanın ardından tercih süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.