YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme sonucu bekleniyor…

Yeni eğitim döneminde üniversiteye adım atma hayali kuran milyonlarca aday YKS tercih sonuçları için beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme için gün bilgisi paylaşılmadı ancak geçmiş dönemin açıklama tarihleri ipucu veriyor. Üniversite kayıt tarihleri ve geçmiş senelerin açıklanma zamanları göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 14 Ağustos 2023 ile 18 Ağustos 2023 tarih aralığında açıklanma ihtimali yüksek görülüyor.

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YKS tercihleri geçtiğimiz günlerde sona erdi, adayların heyecanı en üst noktaya ulaştı. YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından gelecek duyuru beklenirken henüz tarih bilgisi paylaşılmadı. ÖSYM henüz tercih sonucu için açıklamada bulunmadı ancak geçtiğimiz senelerdeki açıklama tarihleri adaylara ipucu veriyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için henüz tarih açıklanmadı ancak geçtiğimiz sene tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 10 gün sonra sonuçlar açıklandı.

2023 yılında üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14 Ağustos – 18 Ağustos tarihi aralığında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

YKS tercihlerinizi tamamlamanın ardından tercih süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.