YKS tercihleri ne zaman bitiyor, tercih sıralaması nasıl yapılmalı?

YKS tercihleri 8 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek, tercih yaparken YÖK Atlas ile geçtiğimiz yıllardaki taban puanlar, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre araştırma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, adayların puan durumuna göre değil; başarı sıralamasına göre üniversite tercihi yapmasını tavsiye ediyor.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih süreci devam ediyor. YÖK Atlas güncellenerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldığı belirtildi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı, 8 Ağustos 2023 salı günü sona erecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.

* Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek.

* Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

– 2023-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.

– 2023-AYT/YDT’de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

* Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir.” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

YKS tercihlerinizi tamamlamanın ardından tercih süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

TÜM ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS NEDİR , NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları

PUANINIZA GÖRE DEĞİL SIRALAMANIZA GÖRE TERCİH YAPIN

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi’nden (SCÜ) Prof. Dr. Tuncay Dilci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih sürecine ilişkin, “Tercihlerimiz yazı-tura oyunu değildir. Duygusal davranarak, tercih yapmak doğru değildir. Tercih yaparken tercih kılavuzundaki verileri iyi analiz etmekte fayda var. Gereksiz tercih ve ‘öylesine yazdım’ demek doğru değildir” dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl gerçekleştirilen YKS ile birlikte tercih sürecine de geçildi. SCÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, tercih sürecinde üniversite okumak isteyen adayların dikkat etmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu.

‘TERCİH KILAVUZU VERİLERİ İYİ ANALİZ EDİLMELİ’

Gereksiz tercih yapmanın doğru olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, “En çok dikkat etmeleri gereken; bunun bir yazı tura işi olmadığını bilerek hareket etmeleridir. Hayatımızda iki tane mihenk taşı var. Bir tanesi evlilik, bir diğeri de meslektir. Bu iki mihenk taşını düşünerek, hareket etmekte fayda var. Bu nedenle hayallerimiz yüksek olabilir, hayallerimizle örtüşmeyebilir. Ama illa da benim hayalim bu diye duygusal davranarak, tercih yapmak doğru değildir. Kişisel anlamda profesyonel kimlik ya da kariyer gelişimi adına gerçekçi hareket etmekte fayda var. Bu noktada çocukların öncelikle kendilerini, yeteneklerini tanımaları, ilerideki meslekiyle barışık olabilmeleri adına oldukça önemlidir. İleride elde edecekleri mesleklerini tam yönleriyle tanısınlar. Tercihi yaparken de yine tercih kılavuzundaki verileri iyi analiz etmekte fayda var. Hem kariyer anlamında hem de psikolojik ve sosyal doyum adına meslek kendilerine ne verecekse; bunu analiz ederek spesifik bir alana indirgemeliler. Bu aşamada gereksiz tercih yapmak ve ‘öylesine yazdım’ gibi kavramları kullanmak doğru değil. Bu şekildeki tutumlar bazen pahalıya mal olabilir” dedi.

‘BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE TERCİH YAPILMALI’

Tercih kılavuzunun iyi okunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Dilci, “Özel şartlar, tanımlanmış şartlar varsa bunlara bakmak ve bu yönde eksikliğimiz ya da yetersizliğimiz varsa ona göre hareket etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Yine puan yetiyor diye yine eleyerek bir yeri tercih etmek yerine alternatif değerlendirmeleri yaparak spesifik bir alana odaklanabiliriz. İleride mesleki kazanım adına artılarını, eksilerini düşünerek hareket etmeliyiz. Adaylarımız puan durumuna göre değil; başarı sıralamasına göre tercihlerini yapmalıdırlar. Tercih yaparken illa 24 tercihin tamamını da doldurmak zorunda değiliz. Adaylarımız öncelikle kendilerini tanımalılar. Mutlu bir meslek hayatı, sağlıklı bir yaşam demektir. Maddi kazanımlara mı bakıyoruz ya da kariyer, imaj peşinde mi koşuyoruz? Bu anlamda önceliklerimizi tercih ederek veya sıralayarak hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)