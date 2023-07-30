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YKS üniversite tercihleri 2023: 4 yıllık lisans sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler…

YKS puanını öğrenen milyonlarca üniversite adayı üniversite tercih dönemi, puan türüne göre sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler tercih edebilecek. AYT/YDT’de ilgili puan türünde puanı hesaplanan ve 4 yıllık bir lisans bölümünde öğrenim görmek isteyenler onlarca seçenek bulunuyor. İşte 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler...

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YKS üniversite tercihleri 2023: 4 yıllık lisans sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler…

YKS ardından öğrenciler tahmini puanları ile yerleşebilecekleri yerleri öğrenmek istiyor. Öğrenciler YKS 2023 tercih kılavuzu ile fikir sahibi olabiliyor. Peki, tercih kılavuzunda 4 yıllık sayısal, sözel eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4 YILLIK LİSANS – SAYISAL PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER

Program AdıPuan TürüSüre
Acil Yardım ve Afet YönetimiSayısal4 Yıl
Adli BilimlerSayısal4 Yıl
Adli Bilişim MühendisliğiSayısal4 Yıl
Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiSayısal4 Yıl
Aktüerya BilimleriSayısal4 Yıl
Astronomi ve Uzay BilimleriSayısal4 Yıl
Bahçe BitkileriSayısal4 Yıl
Balıkçılık Teknolojisi MühendisliğiSayısal4 Yıl
Basım TeknolojileriSayısal4 Yıl
Beslenme ve DiyetetikSayısal4 Yıl
Bilgi Güvenliği TeknolojisiSayısal4 Yıl
Bilgisayar BilimleriSayısal4 Yıl
Bilgisayar MühendisliğiSayısal4 Yıl
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)Sayısal4 Yıl
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSayısal4 Yıl
Bilişim Sistemleri MühendisliğiSayısal4 Yıl
Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSayısal4 Yıl
Bitki KorumaSayısal4 Yıl
Bitkisel Üretim ve TeknolojileriSayısal4 Yıl
Biyoenformatik ve GenetikSayısal4 Yıl
BiyokimyaSayısal4 Yıl
BiyolojiSayısal4 Yıl
Biyoloji ÖğretmenliğiSayısal4 Yıl
Biyomedikal MühendisliğiSayısal4 Yıl
BiyomühendislikSayısal4 Yıl
Biyosistem MühendisliğiSayısal4 Yıl
BiyoteknolojiSayısal4 Yıl
Cevher Hazırlama MühendisliğiSayısal4 Yıl
Çevre MühendisliğiSayısal4 Yıl
Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiSayısal4 Yıl
Deri MühendisliğiSayısal4 Yıl
Dijital Oyun TasarımıSayısal4 Yıl
Dil ve Konuşma TerapisiSayısal4 Yıl
Diş HekimliğiSayısal5 Yıl
EbelikSayısal4 Yıl
EczacılıkSayısal5 Yıl
Elektrik MühendisliğiSayısal4 Yıl
Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal4 Yıl
Elektronik MühendisliğiSayısal4 Yıl
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiSayısal4 Yıl
Endüstri MühendisliğiSayısal4 Yıl
Endüstriyel TasarımSayısal4 Yıl
Endüstriyel Tasarım MühendisliğiSayısal4 Yıl
Enerji Sistemleri MühendisliğiSayısal4 Yıl
ErgoterapiSayısal4 Yıl
Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSayısal4 Yıl
FizikSayısal4 Yıl
Fizik MühendisliğiSayısal4 Yıl
Fizik ÖğretmenliğiSayısal4 Yıl
Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal4 Yıl
FotonikSayısal4 Yıl
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiSayısal4 Yıl
Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiSayısal4 Yıl
Gemi ve Deniz Teknolojisi MühendisliğiSayısal4 Yıl
Gemi ve Yat TasarımıSayısal4 Yıl
Genetik ve BiyomühendislikSayısal4 Yıl
Genetik ve Yaşam Bilimleri ProgramlarıSayısal4 Yıl
Geomatik MühendisliğiSayısal4 Yıl
GerontolojiSayısal4 Yıl
Gıda MühendisliğiSayısal4 Yıl
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)Sayısal4 Yıl
Harita MühendisliğiSayısal4 Yıl
Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSayısal4 Yıl
Havacılık ve Uzay MühendisliğiSayısal4 Yıl
Hayvancılık Üretimi ve TeknolojileriSayısal4 Yıl
HemşirelikSayısal4 Yıl
Hidrojeoloji MühendisliğiSayısal4 Yıl
İç MimarlıkSayısal4 Yıl
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSayısal4 Yıl
İmalat MühendisliğiSayısal4 Yıl
İnşaat MühendisliğiSayısal4 Yıl
İstatistikSayısal4 Yıl
İstatistik ve Bilgisayar BilimleriSayısal4 Yıl
İş Sağlığı ve GüvenliğiSayısal4 Yıl
İşletme MühendisliğiSayısal4 Yıl
Jeofizik MühendisliğiSayısal4 Yıl
Jeoloji MühendisliğiSayısal4 Yıl
Kanatlı Hayvan YetiştiriciliğiSayısal4 Yıl
Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıSayısal4 Yıl
KimyaSayısal4 Yıl
Kimya MühendisliğiSayısal4 Yıl
Kimya ÖğretmenliğiSayısal4 Yıl
Kimya-Biyoloji MühendisliğiSayısal4 Yıl
Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiSayısal4 Yıl
Maden MühendisliğiSayısal4 Yıl
Makine MühendisliğiSayısal4 Yıl
Malzeme Bilimi ve MühendisliğiSayısal4 Yıl
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji MühendisliğiSayısal4 Yıl
Malzeme Bilimi ve TeknolojileriSayısal4 Yıl
MatematikSayısal4 Yıl
Matematik MühendisliğiSayısal4 Yıl
Matematik ÖğretmenliğiSayısal4 Yıl
Matematik ve Bilgisayar BilimleriSayısal4 Yıl
Mekatronik MühendisliğiSayısal4 Yıl
Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSayısal4 Yıl
Meteoroloji MühendisliğiSayısal4 Yıl
MimarlıkSayısal4 Yıl
Moleküler Biyoloji ve GenetikSayısal4 Yıl
Moleküler BiyoteknolojiSayısal4 Yıl
Mühendislik ProgramlarıSayısal4 Yıl
Mühendislik ve Doğa Bilimleri ProgramlarıSayısal4 Yıl
Nanobilim ve NanoteknolojiSayısal4 Yıl
Nanoteknoloji MühendisliğiSayısal4 Yıl
Nükleer Enerji MühendisliğiSayısal4 Yıl
OdyolojiSayısal4 Yıl
Optik ve Akustik MühendisliğiSayısal4 Yıl
Orman Endüstrisi MühendisliğiSayısal4 Yıl
Orman MühendisliğiSayısal4 Yıl
Ortez-ProtezSayısal4 Yıl
Otomotiv MühendisliğiSayısal4 Yıl
PerfüzyonSayısal4 Yıl
Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiSayısal4 Yıl
Peyzaj MimarlığıSayısal4 Yıl
PilotajSayısal4 Yıl
Polimer Malzeme MühendisliğiSayısal4 Yıl
Raylı Sistemler MühendisliğiSayısal4 Yıl
Su Bilimleri ve MühendisliğiSayısal4 Yıl
Su Ürünleri MühendisliğiSayısal4 Yıl
Süt TeknolojisiSayısal4 Yıl
Şehir ve Bölge PlanlamaSayısal4 Yıl
Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSayısal4 Yıl
Tarımsal BiyoteknolojiSayısal4 Yıl
Tarımsal Genetik MühendisliğiSayısal4 Yıl
Tarımsal Yapılar ve SulamaSayısal4 Yıl
Tekstil MühendisliğiSayısal4 Yıl
Tıp FakültesiSayısal6 Yıl
Tıp MühendisliğiSayısal4 Yıl
Tohum Bilimi ve TeknolojisiSayısal4 Yıl
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSayısal4 Yıl
Tütün EksperliğiSayısal4 Yıl
Uçak Bakım ve OnarımSayısal4 Yıl
Uçak Elektrik ve ElektroniğiSayısal4 Yıl
Uçak Gövde-Motor BakımSayısal4 Yıl
Uçak MühendisliğiSayısal4 Yıl
Uzay Bilimleri ve TeknolojileriSayısal4 Yıl
Uzay MühendisliğiSayısal4 Yıl
Uzay ve Uydu MühendisliğiSayısal4 Yıl
VeterinerlikSayısal5 Yıl
Yapay Zeka MühendisliğiSayısal4 Yıl
Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSayısal4 Yıl
Yazılım GeliştirmeSayısal4 Yıl
Yaban Hayatı Ekolojisi ve YönetimiSayısal4 Yıl
Yazılım MühendisliğiSayısal4 Yıl
Ziraat MühendisliğiSayısal4 Yıl
ZooteknikSayısal4 Yıl

4 YILLIK LİSANS – EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER

Program AdıPuan TürüSüre
Aile ve Tüketici BilimleriEşit Ağırlık4 Yıl
Antrenörlük EğitimiEşit Ağırlık4 Yıl
AntropolojiEşit Ağırlık4 Yıl
Ayakkabı Tasarımı ve ÜretimiEşit Ağırlık4 Yıl
BankacılıkEşit Ağırlık4 Yıl
Bankacılık ve FinansEşit Ağırlık4 Yıl
Bankacılık ve SigortacılıkEşit Ağırlık4 Yıl
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO)Eşit Ağırlık4 Yıl
Bilgi ve Belge YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
Bilim TarihiEşit Ağırlık4 Yıl
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEşit Ağırlık4 Yıl
Çocuk GelişimiEşit Ağırlık4 Yıl
Denizcilik İşletmeleri YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
Egzersiz ve Spor BilimleriEşit Ağırlık4 Yıl
EkonometriEşit Ağırlık4 Yıl
EkonomiEşit Ağırlık4 Yıl
Ekonomi ve FinansEşit Ağırlık4 Yıl
Enerji YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
FelsefeEşit Ağırlık4 Yıl
Felsefe Grubu ÖğretmenliğiEşit Ağırlık4 Yıl
Gayrimenkul Geliştirme ve YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
GirişimcilikEşit Ağırlık4 Yıl
Grafik TasarımEşit Ağırlık4 Yıl
Gümrük İşletme (Yüksekokul)Eşit Ağırlık4 Yıl
Havacılık YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
Hukuk FakültesiEşit Ağırlık4 Yıl
İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEşit Ağırlık4 Yıl
İktisadi ve İdari Bilimler ProgramlarıEşit Ağırlık4 Yıl
İktisadi ve İdari ProgramlarEşit Ağırlık4 Yıl
İktisatEşit Ağırlık4 Yıl
İnsan Kaynakları YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
İslam İktisadı ve FinansEşit Ağırlık4 Yıl
İşletmeEşit Ağırlık4 Yıl
Kamu YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
Klasik ArkeolojiEşit Ağırlık4 Yıl
Kuyumculuk ve Mücevher TasarımıEşit Ağırlık4 Yıl
Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEşit Ağırlık4 Yıl
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık4 Yıl
Lojistik YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
MaliyeEşit Ağırlık4 Yıl
Moda TasarımıEşit Ağırlık4 Yıl
Muhasebe ve DenetimEşit Ağırlık4 Yıl
Muhasebe ve Finans YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
MüzecilikEşit Ağırlık4 Yıl
Organik Tarım İşletmeciliğiEşit Ağırlık4 Yıl
Otel YöneticiliğiEşit Ağırlık4 Yıl
PazarlamaEşit Ağırlık4 Yıl
Politika ve EkonomiEşit Ağırlık4 Yıl
Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiEşit Ağırlık4 Yıl
PsikolojiEşit Ağırlık4 Yıl
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)Eşit Ağırlık4 Yıl
RekreasyonEşit Ağırlık4 Yıl
Sağlık YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
Seyahat İşletmeciliğiEşit Ağırlık4 Yıl
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiEşit Ağırlık4 Yıl
Sınıf ÖğretmenliğiEşit Ağırlık4 Yıl
SigortacılıkEşit Ağırlık4 Yıl
Sigortacılık ve Aktüerya BilimleriEşit Ağırlık4 Yıl
Sigortacılık ve Risk YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
Sigortacılık ve Sosyal GüvenlikEşit Ağırlık4 Yıl
Siyasal BilimlerEşit Ağırlık4 Yıl
Siyaset BilimiEşit Ağırlık4 Yıl
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık4 Yıl
Sosyal HizmetEşit Ağırlık4 Yıl
Spor YöneticiliğiEşit Ağırlık4 Yıl
Tarım EkonomisiEşit Ağırlık4 Yıl
Tarım Ticareti ve İşletmeciliğiEşit Ağırlık4 Yıl
Teknoloji ve Bilgi YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
Turizm İşletmeciliğiEşit Ağırlık4 Yıl
Turizm ve Otel İşletmeciliğiEşit Ağırlık4 Yıl
Takı TasarımıEşit Ağırlık4 Yıl
Tapu KadastroEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası Ekonomik İlişkilerEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası FinansEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası Finans ve BankacılıkEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası GirişimcilikEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası İşletme YönetimiEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası TicaretEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası Ticaret ve FinansEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası Ticaret ve FinansmanEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası Ticaret ve LojistikEşit Ağırlık4 Yıl
Uluslararası Ulaştırma SistemleriEşit Ağırlık4 Yıl
Yerel YönetimlerEşit Ağırlık4 Yıl
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliğiEşit Ağırlık4 Yıl
Yönetim Bilimleri ProgramlarıEşit Ağırlık4 Yıl
Yönetim Bilişim SistemleriEşit Ağırlık4 Yıl

4 YILLIK LİSANS – SÖZEL PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER

Program AdıPuan TürüSüre
Arkeoloji ve Sanat TarihiSözel4 Yıl
Azerbaycan Türkçesi ve EdebiyatıSözel4 Yıl
Basın ve YayınSözel4 Yıl
CoğrafyaSözel4 Yıl
Coğrafya ÖğretmenliğiSözel4 Yıl
Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSözel4 Yıl
Çerkez Dili ve EdebiyatıSözel4 Yıl
Çizgi Film ve AnimasyonSözel4 Yıl
El SanatlarıSözel4 Yıl
Film Tasarım ve YazarlıkSözel4 Yıl
Film Tasarım ve YönetimiSözel4 Yıl
Film Tasarım ve YönetmenliğiSözel4 Yıl
FotoğrafSözel4 Yıl
Fotoğraf ve VideoSözel4 Yıl
Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSözel4 Yıl
GazetecilikSözel4 Yıl
Geleneksel Türk SanatlarıSözel4 Yıl
Görsel İletişim TasarımıSözel4 Yıl
Görsel SanatlarSözel4 Yıl
Görsel Sanatlar ve İletişim TasarımıSözel4 Yıl
HalkbilimSözel4 Yıl
Halkla İlişkilerSözel4 Yıl
Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSözel4 Yıl
Halkla İlişkiler ve TanıtımSözel4 Yıl
İlahiyatSözel4 Yıl
İletişim BilimleriSözel4 Yıl
İletişim FakültesiSözel4 Yıl
İletişim SanatlarıSözel4 Yıl
İletişim Tasarımı ve YönetimiSözel4 Yıl
İletişim ve TasarımıSözel4 Yıl
İslam BilimleriSözel4 Yıl
İslami İlimlerSözel4 Yıl
Kazak Dili ve EdebiyatıSözel4 Yıl
Kültür ve İletişim BilimleriSözel4 Yıl
Kurgu, Ses ve Görüntü YönetimiSözel4 Yıl
Kürt Dili ve EdebiyatıSözel4 Yıl
Medya ve Görsel SanatlarSözel4 Yıl
Medya ve İletişimSözel4 Yıl
Okul Öncesi ÖğretmenliğiSözel4 Yıl
Özel Eğitim ÖğretmenliğiSözel4 Yıl
Sinema ve Dijital MedyaSözel4 Yıl
Sinema ve TelevizyonSözel4 Yıl
Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSözel4 Yıl
SümerolojiSözel4 Yıl
Süryani Dili ve EdebiyatıSözel4 Yıl
TarihSözel4 Yıl
Tarih ÖğretmenliğiSözel4 Yıl
Televizyon Haberciliği ve ProgramcılığıSözel4 Yıl
Tiyatro Eleştirmenliği ve DramaturjiSözel4 Yıl
Türk Dili ve EdebiyatıSözel4 Yıl
Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSözel4 Yıl
Türk HalkbilimiSözel4 Yıl
Türk İslam ArkeolojisiSözel4 Yıl
Türkçe ÖğretmenliğiSözel4 Yıl
TürkolojiSözel4 Yıl
Yeni MedyaSözel4 Yıl
Yeni Medya ve İletişimSözel4 Yıl

4 YILLIK LİSANS – YABANCI DİL PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER

Program AdıPuan TürüSüre
Alman Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Almanca Mütercim ve TercümanlıkDİL4 Yıl
Almanca ÖğretmenliğiDİL4 Yıl
Amerikan Kültürü ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Arap Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Arapça Mütercim ve TercümanlıkDİL4 Yıl
Arapça ÖğretmenliğiDİL4 Yıl
Arnavut Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Batı DilleriDİL4 Yıl
Boşnak Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Bulgar Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Bulgarca Mütercim ve TercümanlıkDİL4 Yıl
Çağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
ÇeviribilimDİL4 Yıl
Çin Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Çince Mütercim ve TercümanlıkDİL4 Yıl
DilbilimiDİL4 Yıl
Doğu DilleriDİL4 Yıl
Ermeni Dili ve KültürüDİL4 Yıl
Eski Yunan Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Fars Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Farsça Mütercim ve TercümanlıkDİL4 Yıl
Fransız Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Fransızca ÖğretmenliğiDİL4 Yıl
Gürcü Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
HindolojiDİL4 Yıl
HititolojiDİL4 Yıl
HungarolojiDİL4 Yıl
İbrani Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
İngiliz Dil BilimiDİL4 Yıl
İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
İngiliz ve Rus Dilleri ve EdebiyatlarıDİL4 Yıl
İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL4 Yıl
İngilizce ÖğretmenliğiDİL4 Yıl
İngilizce, Fransızca Mütercim ve TercümanlıkDİL4 Yıl
İspanyol Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
İtalyan Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Japon Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Japonca ÖğretmenliğiDİL4 Yıl
Karşılaştırmalı EdebiyatDİL4 Yıl
Kore Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Latin Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Leh Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Mütercim-TercümanlıkDİL4 Yıl
Rus Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Rus Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiDİL4 Yıl
SinolojiDİL4 Yıl
Turizm RehberliğiDİL4 Yıl
Ukrayna Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Urdu Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Yunan Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl
Zaza Dili ve EdebiyatıDİL4 Yıl

 

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