YKS üniversite tercihleri 2023: 4 yıllık lisans sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler…
YKS puanını öğrenen milyonlarca üniversite adayı üniversite tercih dönemi, puan türüne göre sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler tercih edebilecek. AYT/YDT’de ilgili puan türünde puanı hesaplanan ve 4 yıllık bir lisans bölümünde öğrenim görmek isteyenler onlarca seçenek bulunuyor. İşte 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler...
YKS ardından öğrenciler tahmini puanları ile yerleşebilecekleri yerleri öğrenmek istiyor. Öğrenciler YKS 2023 tercih kılavuzu ile fikir sahibi olabiliyor. Peki, tercih kılavuzunda 4 yıllık sayısal, sözel eşit ağırlık bölümleri neler?
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4 YILLIK LİSANS – SAYISAL PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER
|Program Adı
|Puan Türü
|Süre
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|Sayısal
|4 Yıl
|Adli Bilimler
|Sayısal
|4 Yıl
|Adli Bilişim Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Aktüerya Bilimleri
|Sayısal
|4 Yıl
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|Sayısal
|4 Yıl
|Bahçe Bitkileri
|Sayısal
|4 Yıl
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Basım Teknolojileri
|Sayısal
|4 Yıl
|Beslenme ve Diyetetik
|Sayısal
|4 Yıl
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
|Sayısal
|4 Yıl
|Bilgisayar Bilimleri
|Sayısal
|4 Yıl
|Bilgisayar Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|Sayısal
|4 Yıl
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
|Sayısal
|4 Yıl
|Bitki Koruma
|Sayısal
|4 Yıl
|Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
|Sayısal
|4 Yıl
|Biyoenformatik ve Genetik
|Sayısal
|4 Yıl
|Biyokimya
|Sayısal
|4 Yıl
|Biyoloji
|Sayısal
|4 Yıl
|Biyoloji Öğretmenliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Biyomedikal Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Biyomühendislik
|Sayısal
|4 Yıl
|Biyosistem Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Biyoteknoloji
|Sayısal
|4 Yıl
|Cevher Hazırlama Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Çevre Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Deri Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Dijital Oyun Tasarımı
|Sayısal
|4 Yıl
|Dil ve Konuşma Terapisi
|Sayısal
|4 Yıl
|Diş Hekimliği
|Sayısal
|5 Yıl
|Ebelik
|Sayısal
|4 Yıl
|Eczacılık
|Sayısal
|5 Yıl
|Elektrik Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Elektronik Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Endüstri Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Endüstriyel Tasarım
|Sayısal
|4 Yıl
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Ergoterapi
|Sayısal
|4 Yıl
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Fizik
|Sayısal
|4 Yıl
|Fizik Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Fizik Öğretmenliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|Sayısal
|4 Yıl
|Fotonik
|Sayısal
|4 Yıl
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Gemi ve Yat Tasarımı
|Sayısal
|4 Yıl
|Genetik ve Biyomühendislik
|Sayısal
|4 Yıl
|Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
|Sayısal
|4 Yıl
|Geomatik Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Gerontoloji
|Sayısal
|4 Yıl
|Gıda Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
|Sayısal
|4 Yıl
|Harita Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği
|Sayısal
|4 Yıl
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri
|Sayısal
|4 Yıl
|Hemşirelik
|Sayısal
|4 Yıl
|Hidrojeoloji Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|İç Mimarlık
|Sayısal
|4 Yıl
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|Sayısal
|4 Yıl
|İmalat Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|İnşaat Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|İstatistik
|Sayısal
|4 Yıl
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|Sayısal
|4 Yıl
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|Sayısal
|4 Yıl
|İşletme Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Jeofizik Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Jeoloji Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
|Sayısal
|4 Yıl
|Kimya
|Sayısal
|4 Yıl
|Kimya Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Kimya Öğretmenliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Maden Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Makine Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
|Sayısal
|4 Yıl
|Matematik
|Sayısal
|4 Yıl
|Matematik Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Matematik Öğretmenliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
|Sayısal
|4 Yıl
|Mekatronik Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Meteoroloji Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Mimarlık
|Sayısal
|4 Yıl
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|Sayısal
|4 Yıl
|Moleküler Biyoteknoloji
|Sayısal
|4 Yıl
|Mühendislik Programları
|Sayısal
|4 Yıl
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
|Sayısal
|4 Yıl
|Nanobilim ve Nanoteknoloji
|Sayısal
|4 Yıl
|Nanoteknoloji Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Nükleer Enerji Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Odyoloji
|Sayısal
|4 Yıl
|Optik ve Akustik Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Orman Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Ortez-Protez
|Sayısal
|4 Yıl
|Otomotiv Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Perfüzyon
|Sayısal
|4 Yıl
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Peyzaj Mimarlığı
|Sayısal
|4 Yıl
|Pilotaj
|Sayısal
|4 Yıl
|Polimer Malzeme Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Raylı Sistemler Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Su Bilimleri ve Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Su Ürünleri Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Süt Teknolojisi
|Sayısal
|4 Yıl
|Şehir ve Bölge Planlama
|Sayısal
|4 Yıl
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Tarımsal Biyoteknoloji
|Sayısal
|4 Yıl
|Tarımsal Genetik Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|Sayısal
|4 Yıl
|Tekstil Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Tıp Fakültesi
|Sayısal
|6 Yıl
|Tıp Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Tohum Bilimi ve Teknolojisi
|Sayısal
|4 Yıl
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|Sayısal
|4 Yıl
|Tütün Eksperliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Uçak Bakım ve Onarım
|Sayısal
|4 Yıl
|Uçak Elektrik ve Elektroniği
|Sayısal
|4 Yıl
|Uçak Gövde-Motor Bakım
|Sayısal
|4 Yıl
|Uçak Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
|Sayısal
|4 Yıl
|Uzay Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Uzay ve Uydu Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Veterinerlik
|Sayısal
|5 Yıl
|Yapay Zeka Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Yazılım Geliştirme
|Sayısal
|4 Yıl
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
|Sayısal
|4 Yıl
|Yazılım Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Ziraat Mühendisliği
|Sayısal
|4 Yıl
|Zooteknik
|Sayısal
|4 Yıl
4 YILLIK LİSANS – EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER
|Program Adı
|Puan Türü
|Süre
|Aile ve Tüketici Bilimleri
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Antrenörlük Eğitimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Antropoloji
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Bankacılık
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Bankacılık ve Finans
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Bankacılık ve Sigortacılık
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO)
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Bilim Tarihi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Çocuk Gelişimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Egzersiz ve Spor Bilimleri
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Ekonometri
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Ekonomi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Ekonomi ve Finans
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Enerji Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Felsefe
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Girişimcilik
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Grafik Tasarım
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Gümrük İşletme (Yüksekokul)
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Havacılık Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Hukuk Fakültesi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|İktisadi ve İdari Bilimler Programları
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|İktisadi ve İdari Programlar
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|İktisat
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|İslam İktisadı ve Finans
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|İşletme
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Kamu Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Klasik Arkeoloji
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Lojistik Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Maliye
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Moda Tasarımı
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Muhasebe ve Denetim
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Müzecilik
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Organik Tarım İşletmeciliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Otel Yöneticiliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Pazarlama
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Politika ve Ekonomi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Psikoloji
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Rekreasyon
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Sağlık Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Seyahat İşletmeciliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Sınıf Öğretmenliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Sigortacılık
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Sigortacılık ve Risk Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Siyasal Bilimler
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Siyaset Bilimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Sosyal Hizmet
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Spor Yöneticiliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Tarım Ekonomisi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Turizm İşletmeciliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Takı Tasarımı
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Tapu Kadastro
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası Ekonomik İlişkiler
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası Finans
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası Finans ve Bankacılık
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası Girişimcilik
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası İlişkiler
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası İşletme Yönetimi
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası Ticaret
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası Ticaret ve Finans
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Yerel Yönetimler
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Yönetim Bilimleri Programları
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|Eşit Ağırlık
|4 Yıl
4 YILLIK LİSANS – SÖZEL PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER
|Program Adı
|Puan Türü
|Süre
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
|Sözel
|4 Yıl
|Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
|Sözel
|4 Yıl
|Basın ve Yayın
|Sözel
|4 Yıl
|Coğrafya
|Sözel
|4 Yıl
|Coğrafya Öğretmenliği
|Sözel
|4 Yıl
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|Sözel
|4 Yıl
|Çerkez Dili ve Edebiyatı
|Sözel
|4 Yıl
|Çizgi Film ve Animasyon
|Sözel
|4 Yıl
|El Sanatları
|Sözel
|4 Yıl
|Film Tasarım ve Yazarlık
|Sözel
|4 Yıl
|Film Tasarım ve Yönetimi
|Sözel
|4 Yıl
|Film Tasarım ve Yönetmenliği
|Sözel
|4 Yıl
|Fotoğraf
|Sözel
|4 Yıl
|Fotoğraf ve Video
|Sözel
|4 Yıl
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|Sözel
|4 Yıl
|Gazetecilik
|Sözel
|4 Yıl
|Geleneksel Türk Sanatları
|Sözel
|4 Yıl
|Görsel İletişim Tasarımı
|Sözel
|4 Yıl
|Görsel Sanatlar
|Sözel
|4 Yıl
|Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
|Sözel
|4 Yıl
|Halkbilim
|Sözel
|4 Yıl
|Halkla İlişkiler
|Sözel
|4 Yıl
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|Sözel
|4 Yıl
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|Sözel
|4 Yıl
|İlahiyat
|Sözel
|4 Yıl
|İletişim Bilimleri
|Sözel
|4 Yıl
|İletişim Fakültesi
|Sözel
|4 Yıl
|İletişim Sanatları
|Sözel
|4 Yıl
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
|Sözel
|4 Yıl
|İletişim ve Tasarımı
|Sözel
|4 Yıl
|İslam Bilimleri
|Sözel
|4 Yıl
|İslami İlimler
|Sözel
|4 Yıl
|Kazak Dili ve Edebiyatı
|Sözel
|4 Yıl
|Kültür ve İletişim Bilimleri
|Sözel
|4 Yıl
|Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
|Sözel
|4 Yıl
|Kürt Dili ve Edebiyatı
|Sözel
|4 Yıl
|Medya ve Görsel Sanatlar
|Sözel
|4 Yıl
|Medya ve İletişim
|Sözel
|4 Yıl
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|Sözel
|4 Yıl
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|Sözel
|4 Yıl
|Sinema ve Dijital Medya
|Sözel
|4 Yıl
|Sinema ve Televizyon
|Sözel
|4 Yıl
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|Sözel
|4 Yıl
|Sümeroloji
|Sözel
|4 Yıl
|Süryani Dili ve Edebiyatı
|Sözel
|4 Yıl
|Tarih
|Sözel
|4 Yıl
|Tarih Öğretmenliği
|Sözel
|4 Yıl
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
|Sözel
|4 Yıl
|Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
|Sözel
|4 Yıl
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Sözel
|4 Yıl
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|Sözel
|4 Yıl
|Türk Halkbilimi
|Sözel
|4 Yıl
|Türk İslam Arkeolojisi
|Sözel
|4 Yıl
|Türkçe Öğretmenliği
|Sözel
|4 Yıl
|Türkoloji
|Sözel
|4 Yıl
|Yeni Medya
|Sözel
|4 Yıl
|Yeni Medya ve İletişim
|Sözel
|4 Yıl
4 YILLIK LİSANS – YABANCI DİL PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER
|Program Adı
|Puan Türü
|Süre
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|4 Yıl
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|4 Yıl
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Arap Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|4 Yıl
|Arapça Öğretmenliği
|DİL
|4 Yıl
|Arnavut Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Batı Dilleri
|DİL
|4 Yıl
|Boşnak Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Bulgar Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|4 Yıl
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Çeviribilim
|DİL
|4 Yıl
|Çin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Çince Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|4 Yıl
|Dilbilimi
|DİL
|4 Yıl
|Doğu Dilleri
|DİL
|4 Yıl
|Ermeni Dili ve Kültürü
|DİL
|4 Yıl
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Fars Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Farsça Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|4 Yıl
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|4 Yıl
|Gürcü Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Hindoloji
|DİL
|4 Yıl
|Hititoloji
|DİL
|4 Yıl
|Hungaroloji
|DİL
|4 Yıl
|İbrani Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|İngiliz Dil Bilimi
|DİL
|4 Yıl
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları
|DİL
|4 Yıl
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|4 Yıl
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|4 Yıl
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|4 Yıl
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|İtalyan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Japon Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Japonca Öğretmenliği
|DİL
|4 Yıl
|Karşılaştırmalı Edebiyat
|DİL
|4 Yıl
|Kore Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Latin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Leh Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Mütercim-Tercümanlık
|DİL
|4 Yıl
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|DİL
|4 Yıl
|Sinoloji
|DİL
|4 Yıl
|Turizm Rehberliği
|DİL
|4 Yıl
|Ukrayna Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Urdu Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl
|Zaza Dili ve Edebiyatı
|DİL
|4 Yıl