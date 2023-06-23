YÖK barınma sorunun nihayet farkına vardı

Üniversite öğrencileri barınma sorunu için yıllardır eylem yapıyor, Yurt ve kira sorunu nedeniyle özellikle büyükşehirlerde zor günlerden geçen ve hayat pahalılığı ile boğuşan üniversitelileri nihayet YÖK fark etti.

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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar “Öğrencilerimizin barınma ve geçinme sorunlarıyla da üniversiteler olarak daha yakından ilgilenmemiz veya el atmamız gerekmektedir” dedi.

REKTÖRLERİ UYARDI

YÖK Başkanı Özvar, 257nci Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katıldı. Özvar, rektörlerden öğrencilerin kira, yaşam standartlarını dikkate alarak barınma ve geçinme sorunlarıyla yakından ilgilenmelerini isteyerek şunları söyledi:

“Rektör arkadaşlarımızın ve yönetiminin öğrencileriyle yakın temasının daha da önemli olacağı bir sürece giriyoruz. Ben öğrencimi alır okuturum ve mezun ederim demekle yetinmeyip, öğrencilerimizin barınma ve geçinme sorunlarıyla da üniversiteler olarak daha yakından ilgilenmemiz veya el atmamız gerekmektedir.

Her bir rektör arkadaşımızdan benim beklediğim kampüslerinin bulundukları il ve ilçelerde yurt ve barınma sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri, şehirdeki makamın temsilcileriyle ciddi bir mesai içinde olmalarıdır.

Deprem bölgesindeki üniversitelerle olan temasların, eşleştirmelerin, kardeş üniversite projelerinin devam ettirilmesi önemli. Deprem bölgesinde hayat tamamen normale dönene kadar üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

Depremden etkilenen üniversitelerin yeniden imarı için faaliyetlerin devam ettiğini ifade eden Özvar, “Üniversite rektörleri de büyük bir gayretle bu çalışmalarda yer alıyor. Diğer üniversitelerimizin, yöneticilerinin de deprem bölgesindeki üniversitelerle temasını devam ettirmesi çok önemli. Henüz daha ihtiyaçların tamamı giderilebilmiş değil. Prefabrik, barınma ve derslik inşaatları devam ediyor. Orada hayat normale dönünceye kadar Yükseköğretim Kurulu ve rektörler olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim birinci önceliğimiz içinde yer almaktadır” diye konuştu. (DHA)