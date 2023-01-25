YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? YÖKDİL başvurusu başladı
Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı YÖKDİL için başvuru işlemleri başladı. 2023 yılının ilk YÖKDİL sınavı 12 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL başvuru işlemleri 25 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. YÖKDİL başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi.
Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 185 lira bankaya yatırması gerekiyor.
YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1 oturumu 12 Mart’ta yapılacak.
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ
YÖKDİL başvuruları 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 1 Şubat tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.