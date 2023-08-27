YÖKDİL saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?

Kariyerine akademik alanda devam etmek isteyenlerin katıldığı YÖKDİL 27 Ağustos 2023 Pazar günü 91 bin 353 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. 81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak olan YÖKDİL saat 10:15'te başlayacak, 180 dakika sürecek. Sınav yerleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, sınava girecek adayların yanlarında YÖKDİL giriş belgesi bulundurması gerekiyor.

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27 Ağustos Pazar günü uygulanacak olan 2023-2 YÖKDİL için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların YÖKDİL sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

YÖKDİL 2. SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 2. sınavı 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.

YÖKDİL KAÇ SORU OLACAK, NE KADAR SÜRÜYOR?

YÖKDİL soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacak.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

YÖKDİL İÇİN ÖSYM’DEN UYARI

2023-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.