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YÖKDİL soruları ve cevap anahtarları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açıldı.

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YÖKDİL soruları ve cevap anahtarları yayınlandı

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59'da sona erecek.
Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u da ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı. (AA)

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