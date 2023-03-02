YÖKDİL, YDS, TUS ve MSÜ dört ilde yapılamayacak
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL, YDS, TUS ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. ÖSYM adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekeceğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen şehirler için ÖSYM sınav kararını açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre yakın zamanda gerçekleştirilmesi beklenen 4 sınav, depremde olumsuz etkilenen 4 şehirde gerçekleştirilemeyecek.
ÖSYM AÇIKLADI: SINAV YERLERİ DEĞİŞTİRİLECEK
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.