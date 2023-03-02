Abone Ol

YÖKDİL, YDS, TUS ve MSÜ dört ilde yapılamayacak

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL, YDS, TUS ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. ÖSYM adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekeceğini açıkladı.

Yayınlanma: 12:23 - 02 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
YÖKDİL, YDS, TUS ve MSÜ dört ilde yapılamayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen şehirler için ÖSYM sınav kararını açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre yakın zamanda gerçekleştirilmesi beklenen 4 sınav, depremde olumsuz etkilenen 4 şehirde gerçekleştirilemeyecek.

ÖSYM AÇIKLADI: SINAV YERLERİ DEĞİŞTİRİLECEK

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.

Adıyaman Hatay Kahramanmaraş Malatya ÖSYM sınav YDS
X Reklam