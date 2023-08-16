YÖK’ten, sahte üniversite uyarısı: Reklamlara kanmayın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırmayı düşünen öğrencilerin, YÖK ve Türkiye'deki devlet üniversitelerinin logosunu kullanan sahte üniversite ve yanıltıcı reklamlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

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YÖK’ten yapılan açıklamada, kimi aracı eğitim ve danışmanlık kuruluşlarının, YÖK tarafından tanındığını ileri sürdükleri üniversitelerin mezunlarına, her halükarda denklik verileceği yönünde duyurular yaptığı, bazı üniversitelerin de tanıtımlarında ‘sınavsız üniversite’, ‘mezuniyet sonrası şartsız denklik’ gibi ifadeler kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Son dönemde YÖK’ün adını ve logosunu kullanan sanal üniversiteler ya da saygın Türk üniversiteleriyle iş birliği yaptığını, çift diploma verdiğini iddia eden kurumlarla ilgili çok sayıda şikayet ve soru geldiği bildirildi.

Yanıltıcı ve yalan içeriklere ilişkin gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtilirken, öğrencilerden mağduriyet yaşamamaları için yanıltıcı reklam ve duyurular konusunda dikkatli olmaları ve mezuniyet sonrası alınan diplomanın denklik sürecine tabi olduğu hususunun bilinmesi istendi.

“SINAVSIZ DİPLOMA VAADİNİN KARŞILIĞI YOK”

YÖK Başkanı Erol Özvar, özelikle tıp, hukuk, eczacılık, mühendislik gibi bölümlere sınavsız veya uzaktan eğitim ile diploma vaadinin karşılığının bulunmadığını belirterek, “Bu tür sahte içerikler, hiç eğitim alamama, iddia edilen nitelikte eğitim alamama ya da denk bir diploma programı olmaması sonuçlarını doğurabilir.

Öğrencilerimiz hem para hem zaman kaybı yaratacak bu kurumlar konusunda çok dikkatli olmalı. Yabancı bir üniversitenin Türkiye temsilcisi olduğunu iddia eden ve o üniversitenin uzaktan eğitim yolu ile kısa sürede tıp, diş hekimliği, mimarlık ve hukuk diplomasını vadeden aracı kuruluşlara kesinlikle itibar etmeyin. Şirket adresi vererek adı sanı bilinmeyen üniversitelere kayıt yapan bu aracıların oyununa gelmeyin” uyarısında bulundu.

Özvar, “Yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz, Kurulumuz tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet’ten görebilir. ‘https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama’ internet adresinden gerekli kontrolleri sağlayabilir ve bunu kanıtlayıcı dokümanları alabilirler. Öğrencilerimiz e-Devlet’te bulamadıkları yükseköğretim kurumlarını mutlaka Kurulumuza sorarak teyit etmeliler” dedi. (DHA)