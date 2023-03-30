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YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı

YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem sonrasında üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, "Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek." ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 16:15 - 30 Mart 2023 Güncellenme:
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YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası uzaktan eğitime geçen üniversitelerle ilgili yeni karar…

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan’da başlayacağını açıkladı. Alınan karara göre; isteyen öğrenciler yüz yüze eğitime katılacak, üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacak.

Kahramanmaraş YÖK yüz yüze
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