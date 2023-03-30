YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı
YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem sonrasında üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, "Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek." ifadelerini kullandı.
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası uzaktan eğitime geçen üniversitelerle ilgili yeni karar…
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan’da başlayacağını açıkladı. Alınan karara göre; isteyen öğrenciler yüz yüze eğitime katılacak, üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacak.