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Yükseköğretimde yeni düzenlemeler teklifi TBMM’de

AKP Yükseköğretim Kanununda değişiklik öngören 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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Yükseköğretimde yeni düzenlemeler teklifi TBMM’de

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AKP TBMM
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