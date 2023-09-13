KYK yurt sonuçları e Devlet sayfasında açıklandı

KYK yurt sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere KYK yurt yedek yerleştirme sonuçlarının da açıklanacağını duyurdu. KYK yurt sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK, resmi internet sitesinden ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yedek yerleştirme sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu. Öğrenciler KYK yurt sonuçlarını haberimizdeki linkten öğrenebilecek. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı…

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Bak, “Yurt başvurularında yüzde 87'lik rakamla tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık” diye konuştu.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı sekmesi altında yer alan “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” sayfasında sorgulanıyor.

KYK YURT DOLULUK ORANI YÜZDE 87

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı yurtlara başvuru oranlarını açıklayarak, “İlk aşamada, yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen; tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’daki Yurt Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını duyurdu. Başvuruların 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildiğini belirten Bak, “Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde, başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi; gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda olmak üzere yerleştiler. Yurt kapasitemiz, geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var; onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Böylece kısa zaman içerisinde 1 milyon yatak kapasitesi hedefimize ulaşmış olacağız” dedi.

2023-2024 yılı yurt başvuruları ‘ilk yerleştirme’ oranını açıklayan Bak, “İlk aşamada, yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen, tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız” diye konuştu. DHA

‘ADIYAMAN, HATAY VE KAHRAMANMARAŞ’TA YERLEŞTİRME YAPILMADI’

Depremden etkilenen öğrencilerin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurtlara yerleştirdiklerini belirten Bak, “Çünkü temel önceliğimiz yaraların hızla sarılmasıdır. Çabamız, gayretimiz bu yöndedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz için ‘Eğitimin çevrimiçi yapılması’ kararı doğrultusunda söz konusu illerimizdeki yurtlarımıza yerleştirme yapılmamıştır. Bu illerde yüz yüze eğitim görecek öğrencilerimiz, durumlarını belgelendirmeleri halinde bakanlığımız tarafından belirlenen yurtlarda kalabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, yerleştirme sürecinin her bir aşamasında bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. (DHA)

YURTTA BARINMA HAKKI KAZANAN ANCAK YURTTA KALMAK İSTEMEYENLER NE YAPACAK?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI BULUNAN ÖĞRENCİLER KİMLER?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

SONUÇ EKRANINDA YEDEK SIRADA OLAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.