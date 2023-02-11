Yurtlarda tahliyeler başladı: ‘Alınmayan sorumlulukların bedelini öğrenciler ödüyor’

KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edileceğinin açıklanmasının ardından öğrencilerin tahliyesi istendi. Öğrenciler, "Alınmayan sorumlulukların bedelini öğrenciler ödüyor" diye tepki gösterdi.

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İstanbul'da Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu’nun saat 21.00’e kadar boşaltması istendiği bildirildi. Yaşanan karışıklık öğrencilerin kamerasına yansıdı.

“ALINMAYAN SORUMLULUKLARIN BEDELİNİ ÖĞRENCİLER ÖDÜYOR”

Konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Barınamıyoruz Hareketi şu ifadelere yer verdi:

* “Öğrencileri yurtlardan kapı dışarı ederek sorumluluklarınızdan kaçamazsınız. Yurtları değil otel ve boş konutları derhal depremzedelere açın!… Cevizlibağ Yurdu’nda öğrenciler zorunlu şekilde tahliye ediliyor. Alınmayan sorumlulukların bedelini öğrenciler ödüyor. Biz de soruyoruz: Oteli yok mu bu devletin?”

Öte yandan Kırıkkale Hatice Hanım Kız Öğrenci KYK Yurdu’nda kalan öğrencilerin dolaplarının boşaltıldığı bildirildi. Öğrenciler, “Depremzedeleri de bizi de mağdur ediyorsunuz. Otellerinizi, saraylarınızı, boş evleri açın! Yurtlarımızdan bizi kovamazsınız!” diye seslendi.

UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Yükseköğretim Kurulu'ndan bugün yapılan duyuruda, “Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır” denilmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da “850 bin depremzede KYK yurtlarına yerleştirilecek” açıklamasında bulunmuştu.

AKADEMİSYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Uzaktan eğitim kararına birçok eğitimci ve akademisyen tepki gösterdi. Akademisyenlerin tepkilerinden bazıları şöyle:

Prof. Dr. Elif Dağlı: “Yurtlarda depremzede barındırma gerekçesiyle üniversiteleri kapatmak eğitime darbe vurmaktır. Derhal düzeltilmelidir. Uzaktan eğitimin başarılı olmadığını pandemide gördük. Devlete ait misafirhaneler, oteller hiç olmadı külliye depremzedelere açılmalıdır. Devlet yurttaş için vardır. Devlet yurttaştır.”

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han: “Üniversitelerin, tatil edilmesi kararı düşünülmeli. Gençlerin bir arada olması iyidir. Uygulama insan kaynağımız ve ekonominiz üzerindeki nesnel ve ruhi zararı katlayacaktır. Bölgedeki öğrencilerin, burs olanaklarını da ayarlayarak başka illere nakli düşünülmeli. Devlet ve Vakıf üniversiteleri bu kapasiteyi kaldırabilir. Vakıflar bursla öğrenci alabilir. Pandemi üzerine yarım dönem daha tatil bu öğrenci neslini bütünüyle olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurabilir. 20 yıl sonrasına zorlayıcı bir yetkinlik açığının oluşmasına yol açabilir.”

Prof. Dr. Cem Say: “Bunu yapmayın, bu karardan dönün. Aklınıza öğrencileri yurtlarından atıp tüm ülkede tüm üniversiteleri çevrimiçi yapmaktan daha iyi bir fikir gelmiyor mu gerçekten?”

Prof. Dr. Mustafa Çetiner: “Üniversitelerin kapanmasını anlayabilen var mı? Yurtlara depremzedeleri alacaklarmış. Binlerce boş konut, oteller, tatil köyleri var. Lojmanlar, misafirhaneler var. Bula bula üniversitelerin yurtları mı kaldı bir tek?”

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