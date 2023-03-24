Z kuşağını kazanan seçimi kazanacak!

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde 18, 19 ve 20 yaşındaki 2000-2020 arası doğumlu 6 milyon genç ilk kez sandık başına giderek, oy kullanacak.

Sultan UÇAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Alikılıç, “Z kuşağı olarak tanımlanan ve seçmenin yüzde 12'sini oluşturan 6 milyon genç, bu seçimde tüm partiler için hayati önem taşıyor. Bu gençlerin oy tercihleri, seçimlerde belirleyici etken olacak. Oy veren ve oy isteyenler birbirine hiç benzemiyor. Bir tarafta büyük ve hızlı bir değişim, diğer tarafta statüko var” dedi.

ANNE-BABALARINA BENZEMİYORLAR

■ Z kuşağının, farkındalık seviyesi çok yüksek, aktivist.

■ Etkileşimi, görünürlüğü ve dinlenmeyi önemsiyorlar.

■ Liderlerle, aracısız ve bire bir iletişim kurmak istiyorlar.

■ Sosyal medyada tartışıp, hızla gerçek dünyaya taşıyorlar.

■‘Tik Tokcu Nesil' eleştirilerini asla kabul etmiyorlar.