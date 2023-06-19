10 işsizin 6’sı işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "İşsizler İşsizlik Sigorta Fonu’na erişemiyor. Her 10 işsizin 6’sı işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor" dedi.

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, işsizlik ödeneğinden yararlandırılan işsiz sayısının düştüğüne dikkat çekerek, “İşsizler İşsizlik Sigorta Fonu'na erişemiyor. İşsiz kalan işçiler gelir desteğinden mahrum kalıyor. Her 10 işsizin 6'sı işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor” dedi.

2023 Ocak-Mayıs arası dönemde fondan işsizlere ödenen miktar 8 milyar 432 milyon TL iken, işverenlere verilen destek 16 milyar 409 milyon TL oldu.

“Fondan işverenlere işsizlere göre iki kat daha fazla kaynak aktarılmış oldu” diyen Ağbaba, “Ayrıca; 2023 Ocak-Mayıs döneminde 697 bin 670 bin kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmak için başvuruda bulunmasına rağmen işsizlik ödeneği bağlanan işsiz sayısı ise 312 bin 433'te kaldı” diye konuştu. (ANKA)

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