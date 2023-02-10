10 kentin kredi borcu 697 milyar lira

Depremden etkilenen kentlerde banka borçlarında 6 ay öteleme kararı alınırken BDDK verilerine göre 10 kentin kredi borcu 697 milyar lirayı buluyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin de kredilerde ilave kolaylıklar sağlanacağını açıkladığı 10 ilin toplam kredi borcu 696 milyar 958 milyon lirayı buluyor. Takipteki kredileri de kapsayan toplam kredi yükümlülüğünün yüzde 67'si Gaziantep, Adana ve Hatay'a ait. 10 ilde, batık krediler olarak adlandırılan takipteki alacakların toplamı ise 17 milyar 972 milyon lirayı buluyor.

108.3 MİLYAR BİREYSEL BORÇ

BDDK Fintürk verilerine göre 2022 sonu itibarıyla depremin vurduğu 10 ilimizde hanehalkının konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşan 108 milyar 393 milyon liralık tüketici kredisi borcu mevcut. Bu borcun 4.8 milyar lirası taşıt, 32.8 milyar lirası konut, 63 milyar lirası ihtiyaç, kalan 7.7 milyar liralık tutar ise kredili mevduat hesaplarından kaynaklanan borçları oluşturuyor. Bu illerde firmaların kredi borcu ise 570 milyar 592 milyon liraya ulaşıyor. Takipteki kredileri 14 milyar 18 milyon lirası şirketlere ait olurken, vatandaşın bireysel kredi borçlarının 3 milyar 953 milyon liralık kısmı batık kredi olarak bankaların takibinde.

Kredi kartlarında 50.8 milyar lira borç

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle tüm ülkede artış gösteren bireysel kredi kartı borçları ise 10 ilde toplam 50 milyar 869 milyon lirayı buluyor. Kart borcu 12.4 milyar lira ile Adana ilk sırada yer alırken bu kenti 8.9 milyar lira Gaziantep, 6.8 milyar lira tutarında kart borcu ile Hatay takip ediyor. İhtiyaç kredi borcu en yüksek şehir yine 15.3 milyar lira ile Adana olurken, Gazianteplilerin 10.6 milyar lira, Hataylıların ise 9.3 milyar lira ihtiyaç kredisi borcu var.