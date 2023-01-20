100 işçiden 86’sı sendikasız

16.1 milyon kayıtlı işçiden yüzde 85.6’sı yani 13.8 milyonu sendikasız 229 sendikadan ise yalnızca 60’ının toplu sözleşme yetkisi bulunuyor.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Türkiye'de kayıtlı 16.1 milyon işçinin yalnızca 2.3 milyonu sendika üyesi. Faaliyet gösteren 229 işçi sendikasından 169'unun ise toplu iş sözleşmesi (TİS) yapma yetkisi yok.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, işkollarına göre işçi sayısı ve sendikalı işçi sayısına ilişkin Ocak 2023 istatistikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı bulunan 16.1 milyon işçiden yüzde 14.42'sine denk gelen 2.3 milyonunun bir işçi sendikasına üyeliği bulunuyor. İşçilerin yüzde 85.6'sı ise sendikasız.

Temmuz 2022 verilerine göre toplam işçi sayısı 176 bin 112 artarken, 6 ayda sendikaya üye olan işçi sayısı ise 50 bin 695 kişide kaldı. 229 işçi sendikası içinde, TİS yapma yetkisi için gereken yüzde 1'lik işkolu barajını aşan sendika sayısı ise sadece 60. Öte yandan resmi sendikalaşma verilerinin yanıltıcı ve eksik olduğunu ifade eden Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda verilerde kayıt dışı işçilerin dikkate alınmadığını vurguladı. Çelik, “2022'de TİS kapsamındaki sendikalı işçi sayısı 1.5 milyon civarında. Gerçek sendikalı işçi sayısı bu” dedi.