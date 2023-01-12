11 fabrikada 2 bin metal işçisi greve gidecek

Birleşik Metal-İş Sendikası, 5 işlemeye bağlı 11 fabrikadan 2 bin metal işçisinin 23 Ocak Pazartesi günü greve çıkacağını duyurdu. Greve çıkacak fabrikalar İstanbul, Manisa, Kocaeli ve Bandırma’da bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Metal-İş Sendikası, işveren sendikası MESS’e üye 5 işlemeye bağlı 11 fabrikadan 2 bin metal işçisinin 23 Ocak Pazartesi günü greve çıkacağını duyurdu.

Toplu iş sözleşmeleri için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı ve grev aşamasına gelindiği belirtildi.

Greve çıkılacak fabrikaların İstanbul, Manisa, Kocaeli ve Bandırma'da bulunduğunun ifade edildi.

KARAR İŞVEREN SENDİKASINA TEBLİĞ EDİLDİ

Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “MESS'le Schneider Enerji, Grid Solutıons Enerji, Schneider Elektrik, Hitachi ve Arıtaş Kriyojenik işyerlerinin 1 Eylül yürürlüklü ve 2022-2024 dönemine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri 6 Ekim 2022 tarihlerinde başlamıştı. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve grev aşamasına gelindi” denildi.

Grev kararının işveren sendikası MESS'e dün (11 Ocak’ta) tebliğ edildiğini, bugün ise grev kararının tüm işyerlerine asıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

‘AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAYA BAŞLADIK’

“Temel tüketim maddelerine ardı ardına yapılan zamlar ve gerçek dışı enflasyon rakamlarına bağlı ücret zamları sonucu alım ücretlerimiz eridi. Yoksulluk sınırının altında bir ücretle, adeta açlık sınırında yaşamaya başladık.

Bugün, genel olarak işçiler asgari ücret ya da biraz üzerinde ücret alır hale gelmiştir. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. İşçilerin asgari düzeyde geçimlerini sağlayacak bir ücret almaları kadar doğal bir durum olamaz. Oysa, her geçen gün daha da yoksullaşıyor, dün aldığımızı bugün alamıyoruz.”

‘İŞVERENİN ELDE ETTİĞİ KÂRI YARATAN BİZİZ’

Açıklamada, işçiler yoksullaşırken patronların kârlarına kâr katmaya devam ettiğinin de altı çizildi.

“Bilançolar sürekli kâr yazıyor” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“En zor koşullarda, en ağır işlerde, gece gündüz, pandemi demeden çalışıyoruz. Onların elde ettiği kârı yaratan biziz. Şimdi, bu yarattığımızın bir kısmını istiyoruz. İstediğimiz hakkımızdır ve bu hakkımızı mutlaka alacağız.

Ücret zamlarında resmi enflasyon bir parametre olmaktan çıkmıştır. Resmi enflasyon ya da bir miktar üzerindeki ücret zamlarının kabul edilmesi mümkün değildir. Memlekette TÜİK tarafından açıklanan enflasyona inanan hiç ama hiç kimse yoktur. İnanılmasını beklemek de zaten mümkün değil.

Biz, haklı taleplerimizi sonuna kadar savunacağız, haklarımızı almak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Mücadelemiz her şart ve koşulda, hiçbir engel tanımadan büyüyerek sürecektir.

Grev hakkımızı, 2011'de, 2015'de, 2017'de ve daha dün Bekaert'te kullandık, şimdi de kullanacağız.”

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA ERTELENEN GREVDE İŞÇİLER KAZANMIŞTI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı kararıyla ‘milli güvenliği bozduğu’ gerekçesiyle yasaklanmasına rağmen 13 Aralık’tan 31 Aralık’a kadar devam eden Bekaert grevinde işçiler kazanmıştı.

Grevin yasal olmadığını gerekçe göstererek işçileri tazminatsız kovmakla tehdit eden işveren, ilk 6 ay için önerdiği yüzde 50 zam oranını yüzde 84,83’e yükseltmişti.

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